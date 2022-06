Calciomercato Sampdoria, occhi su Peres del Chiasso. Ma quanta concorrenza

La Sampdoria continua a monitorare Lucas Peres, difensore del Chiasso classe 2002. Le ultime sul calciomercato doriano

Lucas Peres, difensore centrale classe 2002, piace molto alla Sampdoria. Il giovane talento del Chiasso potrebbe essere un sicuro investimento in ottica pluvalenza. Il suo cartellino vale meno di due milioni di euro.

Per questo motivo sia in Serie A, Juventus e Napoli, che in Serie B è molto seguito. A quanto riporta Il Corriere dell’Umbria, i primi passi ufficiali sarebbero stati fatti proprio dal Perugia per battere la concorrenza di Como e Monza.