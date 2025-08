Calciomercato Sampdoria, nuova idea per i blucerchiati: ecco la formula con cui può arrivare, i dettagli

Calciomercato Sampdoria, ecco l’ultima e nuova idea per i blucerchiati: ecco la formula con cui può arrivare a Genova, tutti i dettagli

La Sampdoria continua a dimostrare grande determinazione sul mercato, puntando su giovani promesse in linea con il progetto tecnico di rilancio. In queste ore, secondo quanto riportato da Telenord, il club blucerchiato ha mostrato un concreto interesse per Simone Pafundi, trequartista classe 2006 dell’Udinese. Il direttore sportivo Andrea Mancini, ex calciatore e figlio di Roberto Mancini, sta lavorando intensamente per portare il giovane talento alla corte di Massimo Donati.

Chi è Simone Pafundi? Pafundi è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Nato nel 2006, ha già esordito in Serie A con l’Udinese e ha rappresentato l’Italia nelle selezioni giovanili, conquistando l’attenzione degli addetti ai lavori grazie alla sua tecnica sopraffina, visione di gioco e grande personalità. Il suo impiego come trequartista lo rende una pedina tattica fondamentale per chi punta su creatività e fantasia in fase offensiva.

Un profilo ideale per Donati Massimo Donati, ex centrocampista di Milan e Atalanta e attuale tecnico della Sampdoria, sta plasmando una squadra giovane, dinamica e affamata. L’inserimento di Pafundi risponderebbe perfettamente a questa filosofia, andando a rafforzare una zona nevralgica del campo come la trequarti. La sua capacità di inventare gioco e rompere gli equilibri avversari rappresenta una risorsa importante per il nuovo corso blucerchiato.

Trattativa in via di definizione Secondo fonti vicine al club, l’operazione potrebbe chiudersi rapidamente. La Sampdoria sta cercando di ottenere il giocatore con la formula del prestito secco, soluzione che permetterebbe al giovane di maturare senza gravare economicamente sul club. Il clima intorno alla trattativa è positivo, segno di una volontà condivisa tra le parti. L’arrivo di Pafundi a Genova potrebbe diventare ufficiale già nei prossimi giorni.