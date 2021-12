Calciomercato Sampdoria, per Yoshida l’interesse di un club inglese

Calciomercato Sampdoria: un club di Premier League è sulle tracce di Maya Yoshida, difensore giapponese

Il futuro di Maya Yoshida è ancora tutto da scrivere. Il difensore giapponese, perno inamovibile della squadra di Roberto D’Aversa, andrà in scadenza di contratto con la Sampdoria al termine della stagione e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.

Dopo l’interesse dell’Al Gharafa, anche altri club hanno messo gli occhi sull’ex Southampton. Si tratta del Newcastle, che punta a un mercato da re in Premier League a seguito del cambio di proprietà.