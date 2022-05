Calciomercato Sampdoria, piace il coreano Lee Kang-in del Maiorca

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati stanno seguendo il coreano Lee Kang-in del Maiorca. Le ultime sul classe 2001

La Sampdoria ha messo nel mirino Lee Kang-in, trequartista classe 2001 che potrebbe lasciare il Maiorca in estate. Sulle tracce del talentuoso coreano ex Valencia ci sono anche Braga e PSV Eindhoven, che nel corso delle ultime settimane hanno presentato un’offerta ufficiale al club iberico.

Nonostante la permanenza in Liga e il contratto del calciatore in scadenza nel 2025, il Maiorca potrebbe accontentarsi di una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Non sarà facile, però, per la Sampdoria aggiudicarsi il cartellino di Lee Kang-in.