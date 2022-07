Calciomercato Sampdoria: piace Ladinetti del Cagliari

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati trattano con il Cagliari il giovane centrocampista, in serata incontro tra Capozucca e Romei

Il giovane centrocampista del Cagliari Riccardo Ladinetti potrebbe essere lontano dalla Sardegna. Come appreso dalla redazione di Cagliari News 24 la Sampdoria è fortemente interessata al giocatore che, nella prossima stagione, avrebbe poco spazio nella squadra di Liverani.

Nell’ultima stagione Ladinetti ha giocato in prestito all’Olbia arrivando da Cagliari per rilanciarsi dopo un lungo stop dovuto a un problema fisico al cuore. Ora il proprio futuro potrebbe essere nuovamente lontano dal Cagliari, ad attenderlo c’è la Sampdoria. Nella giornata di oggi le due società valuteranno se ci saranno i margini della trattativa con il giocatore disposto al trasferimento alla Sampdoria. Dove troverebbe maggiore spazio e continuità per il suo futuro di carriera. A fare il percorso inverso potrebbe essere Kristoffer Askildsen che rientrerebbe in uno scambio con i rossoblu (si tratta anche Verre e Rog).