Calciomercato Sampdoria: si avvicina Keita. Le ultime

Calciomercato Sampdoria: Keita Balde si avvicina al ritorno: positivi i contatti tra le parti e operazione possibile

Potrebbe essere il ritorno di Keita Balde il rinforzo in attacco per Roberto D’Aversa. La Sampdoria, il Monaco e l’entourage del giocatore sarebbero al lavoro per chiudere l’operazione.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Keita sarebbe vicino al ritorno alla Sampdoria visto che i contatti tra le parti sarebbero stati positivi. L’attaccante di proprietà del Monaco ha ancora un anno di contratto con il club francese e per questo motivo, stando alla ricostruzione, la società blucerchiata starebbe lavorando non più a un prestito, ma a un trasferimento a titolo definitivo.