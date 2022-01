Calciomercato Sampdoria, si cerca un attaccante: Defrel ma non solo in lista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati cercano il quinto attaccante. Defrel ma non solo in lista

La Sampdoria dopo Vladyslav Supryaga spera di chiudere per un quinto attaccante. Tramontata l’ipotesi Jean-Pierre Nsame che si trasferirà al Venezia, il club doriano punta a trovare un rinforzo per la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.

La prima scelta resta Gregoire Defrel. L’attaccante del Sassuolo è una pista difficile. Da un lato c’è l’ingaggio proibitivo (anche solo per cinque mensilità) e dall’altro c’è il club neroverde che non sembra trovare la quadra con la Sampdoria per la formula del trasferimento. È su questa trattativa che Daniele Faggiano si concentrerà. Alternative? Un colpo last minute probabilmente sul mercato estero.

