Calciomercato Sampdoria, si pensa al ritorno di Ramirez: la situazione

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati pensano al ritorno di Gaston Ramirez, attualmente svincolato. La situazione

Gaston Ramirez sarebbe più di un’idea per la Sampdoria. Il trequartista, rimasto a vivere a Genova dopo l’addio al club doriano, sarebbe non solo un ottimo uomo spogliatoio, per carisma e personalità, ma andrebbe a tappare una falla a centrocampo sulla corsia mancina, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Un ostacolo al suo ritorno sarebbe rappresentato da come Ramirez si è lasciato con il presidente Massimo Ferrero. E soprattutto dall’ingaggio, alto, che chiederebbe per vestire nuovamente la maglia della Sampdoria. Il trequartista sarebbe però ottimo anche in ottica di un cambio in panchina, con l’arrivo di Marco Giampaolo sia avrebbe già un tassello pronto per il suo 4-3-1-2.

