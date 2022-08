Calciomercato Sampdoria, slitta l’arrivo di Villar: in programma nuovo incontro con la Roma

Calciomercato Sampdoria: l’arrivo di Villar in blucerchiato sarebbe slittato. Previsto un nuovo incontro con la Roma

La Sampdoria tratta con la Roma per il trasferimento di Gonzalo Villar in blucerchiato. Come riportato da Sampnews24.com, manca accordo l’accordo totale per il centrocampista spagnolo: nuovo incontro previsto tra stasera e domani.

A meno di clamorosi colpi di scena, la trattativa è comunque vicina alla chiusura. Villar vestirà la maglia blucerchiata in prestito con diritto di riscatto.