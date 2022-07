Calciomercato Sampdoria: la Spal fissa il prezzo per Salvatore Esposito. Ecco la possibile formula

La Sampdoria monitora la situazione legata al futuro di Salvatore Esposito. Il centrocampista classe 2000 potrebbe lasciare la Spal durante la sessione estiva di calciomercato, ma soltanto alle condizioni del club ferrarese.a

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria dovrà sborsare 7 milioni di euro per avere il talento della Nazionale italiana. Possibile conclusione dell’affare in prestito con obbligo di riscatto.