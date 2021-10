Calciomercato Sampdoria, su Thorsby gli occhi di una big di Serie A

Calciomercato Sampdoria, Thorsby piace ad un top club del campionato italiano. Ecco gli ultimi aggiornamenti

L’Inter continua a guardare con grande interesse in casa Sampdoria in vista del prossimo mercato estivo per rinforzare la propria rosa.

Secondo quanto detto da Calciomercato.com, tra i club che monitorano Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe 1996, ci sono anche i nerazzurri, che potrebbero valutare il suo arrivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.