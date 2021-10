Thorsby: «Sampdoria morbida. La sconfitta col Cagliari fa male»

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha parlato al termine del match perso contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Abbiamo iniziato morbidi i primi venti minuti. Non siamo riusciti a fare il gol all’inizio, che ci sarebbe servito. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, non siamo stati abbastanza determinati. Loro hanno avuto poche occasioni, è una sconfitta che ci fa male».

