Calciomercato Sassuolo: preso Buchanan per questa cifra. Ma l’Inter si riserva la recompra. I dettagli sull’affare in chiusura tra le parti

Il Sassuolo batte un colpo deciso sul mercato estivo, assicurandosi le prestazioni dell’esterno canadese Tajon Buchanan. L’operazione, ormai in dirittura d’arrivo, segna il primo rinforzo di spessore per la nuova gestione tecnica di Fabio Grosso, che ha già iniziato a plasmare la squadra in vista della prossima stagione. Il club neroverde ha trovato l’intesa con l’Inter per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, per una cifra che si attesta tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

La formula dell’operazione e la visione dell’Inter

L’accordo tra Sassuolo e Inter per Tajon Buchanan è strutturato sulla base di una cessione definitiva. Tuttavia, il club nerazzurro ha voluto mantenere il controllo sul futuro del giocatore, inserendo nell’intesa un diritto di “recompra”. Questa clausola testimonia la fiducia che l’Inter nutre ancora nelle potenzialità del 26enne, offrendosi la possibilità di riportarlo a Milano qualora le sue prestazioni in Emilia dovessero confermare le aspettative. Per il Sassuolo, si tratta di un investimento importante che porta nella rosa un giocatore di caratura internazionale, reduce da un’esperienza formativa, seppur breve, con i campioni d’Italia.

Un innesto di qualità e duttilità per le fasce di Grosso

L’arrivo di Tajon Buchanan rappresenta un innesto di grande valore per lo scacchiere tattico di Fabio Grosso. Il tecnico, noto per il suo 4-3-3, potrà contare su un esterno destro naturale capace di abbinare qualità tecniche a una notevole forza fisica. La velocità e la capacità di saltare l’uomo sono tra le caratteristiche principali del canadese, che può agire con efficacia sia come esterno alto in un tridente offensivo, sia come tutta fascia in un centrocampo a cinque.

Inoltre, la sua versatilità è un altro fattore chiave che ha convinto la dirigenza emiliana. Buchanan, infatti, è in grado di disimpegnarsi con profitto anche sulla corsia di sinistra, offrendo a Grosso molteplici soluzioni e la possibilità di variare assetto tattico a partita in corso. Questo acquisto permette al Sassuolo di aggiungere un profilo dinamico e moderno al proprio reparto offensivo, colmando un’esigenza sulle fasce e alzando il tasso di competitività della rosa. Mentre il lavoro sul campo è appena iniziato, il mercato regala già al Sassuolo e ai suoi tifosi un motivo per guardare con ottimismo alla nuova stagione.