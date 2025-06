Calciomercato Sassuolo, si pesca dalla Serie B. Per la fascia piace Dorval del Bari! C’è tanta concorrenza

Il Sassuolo, dopo la promozione in Serie A, è pronto a rafforzare la rosa per affrontare al meglio la nuova stagione. Tra gli obiettivi principali del mercato estivo c’è Mehdi Dorval, esterno classe 2001 di proprietà del Bari, reduce da un’ottima annata in Serie B.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club neroverde avrebbe inserito il laterale franco-algerino tra le priorità di mercato, con l’intenzione di chiudere l’operazione il prima possibile. Tuttavia, la concorrenza è folta: club italiani, ma anche formazioni provenienti da Arabia Saudita e Turchia, hanno mostrato interesse concreto per Dorval.

Giocatore estremamente duttile, Dorval è in grado di coprire tutta la fascia destra, sia come esterno alto che come terzino. Nato in Francia ma con passaporto algerino, è arrivato in Italia nel 2021 firmando con il Fasano in Serie D, prima di passare all’Audace Cerignola e poi compiere il salto di qualità al Bari, dove si è affermato come uno dei profili più interessanti del campionato cadetto.

Nella stagione 2024/25, Dorval ha collezionato 37 presenze in campionato e una in Coppa Italia, totalizzando 3146 minuti giocati, con una media impressionante di 85 minuti a gara. Il suo contributo offensivo è stato notevole: 4 gol e 6 assist che lo rendono un esterno completo, capace di abbinare corsa, qualità e senso del gioco.

Il Sassuolo, attento ai talenti emergenti, vede in Dorval il profilo ideale per arricchire il reparto laterale con un giocatore giovane ma già pronto per il salto in Serie A. Nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti ufficiali tra i club per cercare di anticipare la concorrenza.