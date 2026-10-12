Calciomercato Sassuolo: arriva uno svincolato dopo l’infortunio di Leysen? Decisione presa da parte del club neroverde

Calciomercato Sassuolo: dopo l’infortunio di Leysen i neroverdi pescano dagli svincolati? La decisione del club neroverde

Si respirano ore di profonda inquietudine in casa Sassuolo dopo il duro scontro di gioco che ha visto protagonista Leysen nel corso della sfida di campionato contro il Milan. Il difensore neroverde ha abbandonato il campo palesemente sofferente per via di una grave distorsione al ginocchio sinistro. Fin dai primi minuti successivi al triplice fischio, i segnali filtrati dallo staff sanitario dell’ambiente emiliano sono parsi tutt’altro che rassicuranti, lasciando presagire uno stop forzato di lunga durata che priverebbe la squadra di uno dei suoi pilastri difensivi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La diagnosi e l’esito degli accertamenti clinici

Per comprendere nel dettaglio la reale gravità del danno subito e stabilire una roadmap precisa sui tempi di rientro, sarà fondamentale il responso dei controlli approfonditi previsti nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio, infatti, il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali di rito, utili a verificare l’eventuale interessamento delle strutture legamentose. La sensazione dominante tra i medici è che l’impatto col terreno di gioco costringerà il centrale a rimanere ai box per diversi mesi, stravolgendo i piani tattici della retroguardia in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Nessun innesto dagli svincolati: la scelta di Aquilani e della società

Nonostante la perdita improvvisa e il contraccolpo numerico nel reparto arretrato, la dirigenza emiliana ha già definito la propria strategia di intervento, scegliendo di escludere categoricamente il ricorso alla lista dei calciatori attualmente senza contratto. La linea condivisa dal club e dal tecnico Alberto Aquilani prevede di fare totale affidamento sulle alternative già integrate in organico, valorizzando le gerarchie interne senza stravolgere gli equilibri dello spogliatoio.

In cima alla lista per raccogliere il testimone al centro della difesa figura Jay Idzes, pronto ad assumere una maglia da titolare. Alle sue spalle rimangono calde le opzioni rappresentate da Duje Ćaleta-Car e Niklas Odenthal, profili di grande affidabilità a cui si aggiungono le candidature di Sebastian Walukiewicz e Cande. Un pacchetto di risorse assortito che permetterà all’allenatore di gestire il turnover e mascherare l’assenza del compagno infortunato.