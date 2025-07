Calciomercato Sassuolo, saltato Laurentié al Sunderland

Calciomercato Sassuolo, saltato a sorpresa Laurentié al Sunderland. Il trasferimento dell’attaccante non si concluderà. Cosa è successo

Clamoroso colpo di scena sul mercato per il Sassuolo. Quando sembrava tutto definito per il suo trasferimento in Inghilterra, è saltato l’affare che avrebbe dovuto portare Armand Laurienté al Sunderland. Una rottura inattesa, avvenuta proprio sul traguardo, che lascia il giocatore in un limbo e il club neroverde con un’importante operazione economica in fumo. A riportare la notizia è l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Colpo di scena: salta il trasferimento al Sunderland

L’operazione era ai dettagli finali. L’attaccante francese era già partito per l’Inghilterra nella giornata di sabato, pronto a sostenere le visite mediche e a porre la firma sul nuovo contratto. Mancavano solo gli ultimi passaggi formali, ma qualcosa è andato storto e l’intero affare è clamorosamente saltato. Laurienté, che aveva già l’accordo con il Sunderland, non sarà quindi un nuovo giocatore del club inglese, con grande sorpresa di tutti gli addetti ai lavori.

Un affare da 20 milioni di euro in fumo per il Sassuolo

Oltre alla delusione per il giocatore, si tratta di un danno economico notevole per il Sassuolo. Il club neroverde, che aveva già trovato l’intesa con il Sunderland per la cessione, vede sfumare un incasso di circa 20 milioni di euro. Una cifra importante che avrebbe finanziato il mercato in entrata e che ora costringe la società a rivedere le proprie strategie per questa finestra di calciomercato.

Il profilo di Laurienté, protagonista della promozione

Arrivato nell’estate del 2022, Laurienté si è affermato in tre stagioni come uno dei leader tecnici e carismatici del Sassuolo. La sua ultima annata è stata eccezionale: da assoluto protagonista, ha trascinato la squadra al ritorno in Serie A a suon di gol, realizzandone ben 18 in 33 presenze. Le sue prestazioni avevano convinto il Sunderland a fare un investimento così importante.

E ora? Il futuro dell’attaccante è un’incognita

Con la pista inglese tramontata, il futuro di Armand Laurienté torna a essere incerto. Bisognerà capire se, dopo questa rottura, ci saranno le condizioni per una sua permanenza in neroverde o se il club cercherà una nuova sistemazione altrove per un giocatore che, a questo punto, è inaspettatamente di nuovo sul mercato.