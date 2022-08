Calciomercato Sassuolo: non si molla la pista Volpato

Calciomercato Sassuolo, rimane l’interesse per il giovane centrocampista della Roma, Cristian Volpato, già chiesto nella trattativa Frattesi

Il Sassuolo continua a monitorare Cristian Volpato, trequartista della Roma, che già i neroverdi avevano provato ad inserire ai tempi della trattativa Frattesi, poi sfumata.

Gli emiliani, secondo quanto riportato da TMW non hanno però smesso di seguire il giovane nato in Australia e nelle ultime ore di mercato potrebbero esserci novità in tal senso.