Calciomercato Sassuolo: il club neroverde prepara l’offerta per Luca Moro, attaccante classe 2001 molto seguito in Italia

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo punta con decisione Luca Moro, attaccante di proprietà del Padova ma in prestito al Catania, dove ha collezionato già 18 reti in 17 presenze nel campionato di Serie C.

I neroverdi sarebbero pronti a offrire 3 milioni di euro per il suo cartellino, con il trasferimento che si concretizzerebbe solo a giugno. Juventus e Parma le altre squadre interessate.