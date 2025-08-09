Calciomercato Serie A, Esposito, braccio di ferro tra Parma e Cagliari: lui vuole i sardi, ma l'Inter… %Calciomercato Serie A, Esposito, braccio di ferro tra Parma e Cagliari: lui vuole i sardi, ma l'Inter…% - Calcio News 24

Calciomercato Serie A, Esposito, braccio di ferro tra Parma e Cagliari: lui vuole i sardi, ma l’Inter… Le ultimissime



Un braccio di ferro che tiene in sospeso il mercato, una scelta di cuore che si scontra con la logica economica. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il futuro di Sebastiano Esposito è un vero e proprio “giallo” estivo, con il giovane attaccante dell’Inter conteso tra il Parma e il Cagliari. Una telenovela che si gioca sul filo dei milioni e, soprattutto, sulla ferma volontà del giocatore.



Da un lato c’è il Parma, che, dopo l’infortunio di Ondrejka, si è mosso con decisione, trovando subito l’accordo con l’Inter sulla base di 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un’operazione rapida, resa possibile dalle risorse incassate dalla cessione di Dennis Man. Dall’altro, c’è il Cagliari, la destinazione preferita dal giocatore. Esposito vuole la Sardegna per ragioni ambientali e di rapporti, a partire dall’amicizia con Caprile e Folorunsho, nata ai tempi del Bari, e dal legame con il tecnico Fabio Pisacane. Il club sardo, forte del gradimento del giocatore, sta trattando con l’Inter, ma la sua offerta è ancora leggermente inferiore a quella del Parma.



In questo stallo, la volontà di Esposito sta avendo un peso cruciale, bloccando di fatto il suo passaggio in Emilia. Il Cagliari sa di non poter tirare troppo la corda, ma ogni giorno che passa gioca a suo favore.

Nel frattempo, il mercato delle altre non si ferma. Il Lecce di Pantaleo Corvino ha piazzato il colpo Riccardo Sottil, arrivato in prestito oneroso dalla Fiorentina. Attivissima anche la Cremonese, che ha definito un triplo affare con il Milan, assicurandosi Warren Bondo, Marco Silvestri e Filippo Terracciano, e ora punta con decisione al pupillo di Nicola, Antonio Sanabria. Infine, il Como ha ufficializzato l’arrivo di Álvaro Morata dal Milan per 10 milioni di euro.