Calciomercato Serie A: scambio tra Juventus e Bologna? Due giocatori pronti a compiere il percorso inverso. Cosa sta succedendo

Calciomercato Serie A: Juventus e Bologna potrebbero dar vita a questo scambio. Ecco i due giocatori pronti a compiere i percorsi inversi

La Juventus preme sull’acceleratore. Quando mancano ormai poche ore alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza della Continassa ha deciso di accendere i motori per un’operazione che potrebbe risolvere i problemi sulle corsie laterali. Non si tratta di un semplice acquisto, ma di un incastro tattico complesso che coinvolge il Bologna. Secondo quanto rivelato in esclusiva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo X, i due club sono in contatto diretto e stanno discutendo di uno scambio che ha del clamoroso per tempistiche e nomi coinvolti. L’obiettivo concreto dei bianconeri è portare a Torino Emil Holm.

L’obiettivo: Holm per il calcio di Spalletti

La necessità di Luciano Spalletti è quella di avere un esterno destro di gamba e struttura. Holm, laterale svedese classe 2000, risponde perfettamente all’identikit: dotato di un fisico imponente e di una falcata potente, è capace di coprire tutta la fascia, garantendo spinta offensiva e solidità nei duelli aerei. Per la Juventus, l’arrivo dello scandinavo rappresenterebbe l’iniezione di freschezza atletica necessaria per affrontare il doppio impegno campionato-Champions League.

La contropartita: Joao Mario in rossoblù

Per sbloccare l’affare e convincere il Bologna a privarsi di una pedina importante a metà stagione, la Juventus ha messo sul piatto un nome di assoluto prestigio: Joao Mario. Il percorso inverso spetterebbe dunque al portoghese. Joao Mario porterebbe in Emilia quella qualità tecnica e quella capacità di gestione del pallone che il club rossoblù sta cercando per alzare il tasso tecnico della rosa. Le parti sono al lavoro incessantemente per trovare la quadra economica e la formula giusta. Se l’incastro dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di una delle operazioni più interessanti di questo gennaio: la Juventus guadagna “gamba”, il Bologna guadagna “classe”. Si attendono sviluppi decisivi già nelle prossime ore.