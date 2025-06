Serie A, due club su Laporte! Il difensore pronto a tornare in Europa dopo l’esperienza all’Al Nassr. Ma la concorrenza è tanta!

Il nome di Aymeric Laporte torna a circolare con forza nel panorama del calciomercato europeo. Il difensore franco-spagnolo, attualmente in forza all’Al-Nassr in Arabia Saudita, sarebbe pronto a rientrare nel Vecchio Continente dopo una stagione in Medio Oriente. La sua situazione ha attirato l’interesse di almeno sei club europei, tra cui Inter e Napoli, a caccia di rinforzi per la difesa in vista della stagione 2025/2026.

Secondo quanto riportato da AS, Laporte per il calciomercato di Serie A è una pista concreta: sia l’Inter, in cerca di alternative affidabili in vista della Champions League, sia il Napoli, pronto a rinnovare il pacchetto arretrato, stanno monitorando con attenzione la situazione del centrale 31enne.

Tra le altre pretendenti figura anche l’Olympique Marsiglia, fortemente interessato a riportarlo in Ligue 1. Ma la concorrenza non si ferma qui. In Premier League, sia l’Arsenal che l’Aston Villa hanno mostrato apprezzamento per l’ex Manchester City, che vanta grande esperienza internazionale e un profilo tecnico-tattico di alto livello.

Un’ulteriore opzione suggestiva per Laporte è il ritorno all’Athletic Bilbao, club nel quale è cresciuto calcisticamente. La squadra basca, qualificata alla prossima edizione della Champions League, potrebbe far leva sul legame personale del giocatore con la regione — la moglie di Laporte è infatti originaria dei Paesi Baschi.

Il nodo principale resta quello economico: l’Al-Nassr avrebbe fissato un prezzo importante per il cartellino del giocatore, cercando di recuperare parte dei 27 milioni di euro spesi nell’estate 2023 per acquistarlo.

La corsa a Laporte si fa sempre più intensa e promette sviluppi già nelle prossime settimane. Per i club di Serie A, l’ingaggio del difensore rappresenterebbe un colpo d’esperienza e affidabilità in chiave europea.