Calciomercato: l’ex Torino Singo ufficialmente al Galatasaray, contratto fino al 2030

Calciomercato: l’ex esterno del Torino Singo è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray, contratto fino al 2030. I dettagli

Il trasferimento è ora realtà: Wilfried Singo, terzino destro ivoriano classe 2000, è un nuovo giocatore del Galatasaray. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di mercato che lo avevano accostato anche alla Juventus, prima che i bianconeri chiudessero per João Mario, l’ex Torino e Monaco ha scelto di sposare il progetto del club di Istanbul.

Dall’Italia alla Francia, ora la sfida turca

Cresciuto calcisticamente in Costa d’Avorio, Singo è approdato in Italia nel 2019, vestendo per quattro stagioni la maglia del Torino. Difensore veloce e fisicamente potente (1,90 m), capace di abbinare spinta offensiva e solidità in fase difensiva, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Nel 2023 il passaggio al Monaco in Ligue 1, dove ha confermato le sue qualità.

Nella serata di ieri il giocatore era già in volo verso Istanbul. Il Galatasaray, attraverso un video pubblicato sui propri canali ufficiali, ha mostrato un Singo sorridente e pronto alla nuova avventura in Süper Lig.

I dettagli dell’operazione

Il club turco ha ufficializzato un contratto quinquennale, valido fino all’estate del 2030. L’operazione prevede un esborso di circa 30,7 milioni di euro al Monaco per il cartellino del calciatore. Secondo quanto riportato, il nuovo ingaggio di Singo sarà vicino ai 5 milioni di euro netti a stagione.

Obiettivi e prospettive

Con l’arrivo di Singo, il Galatasaray punta a rinforzare in modo significativo la corsia destra, aggiungendo un profilo d’esperienza internazionale e ancora giovane. Il tecnico Okan Buruk, ex centrocampista turco con importanti trascorsi da giocatore e allenatore, potrà contare su un difensore moderno, capace di presidiare l’intera fascia e contribuire anche in fase realizzativa.

COMUNICATO – Il trasferimento del calciatore professionista Wilfried Stephane Singo è stato concluso con l’accordo tra il suo club e l’AS Monaco Football Club SAM. Al club precedente del giocatore sarà corrisposto un importo netto di 30.769.230,77 Euro come compenso per il trasferimento. Inoltre, il 10% dei profitti derivanti dalla successiva vendita del calciatore sarà versato all’AS Monaco Football Club SAM. È stato firmato un contratto di 5 anni con il giocatore, che avrà effetto a partire dalla stagione calcistica 2025-2026. Secondo l’accordo, al calciatore verrà garantito un compenso netto di 4.800.000,00 Euro per ciascuna stagione. Si comunica con rispetto al pubblico