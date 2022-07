Calciomercato Torino, i granata mettono in prova quattro giovanissimi: nessuno di loro è nato prima del 2004

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino arrivano quattro giovanissimi da mettere in prova in prima squadra.

Si tratta di Adrian Helm, attaccante svedese classe 2005, Rocco Vicol, centrocampista austriaco classe 2004, Ali Dembele del Troyes, anche lui classe 2004 e il 2005 Marchioro della Spal.