Torino, Arnautovic in arrivo? Ecco cosa manca con l'Inter, le cifre...

Le ultime sull’interesse di calciomercato del Torino per Marko Arnautovic, attaccante austriaco dell’Inter. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna di Tuttsoport fa il punto sulla trattativa di calciomercato tra il Torino e l’Inter per Marko Arnautovic.

ARNAUTOVIC INTER – «Ad aprile compirà 36 anni, e spinto dall’orgoglio che lo anima sta pensando di lasciare l’Inter, dove per lo più resta in panchina. A Torino, invece, avrebbe un ruolo da evidente trascinatore. Ne ha il carisma, quello che tra i granata è venuto a mancare dopo l’uscita di scena di Zapata. Anche qui, va da sé, Vagnati deve però far coincidere l’obiettivo con le possibilità finanziarie. Se il cartellino non rappresenta un problema, visto che Marotta dovrebbe concederlo gratuitamente, l’ingaggio di Arnautovic non è invece proponibile, per il Toro. Il giocatore, però, è in scadenza. L’emolumento semestrale, con l’Inter, è di 1,7 milioni netti (3,5 annui): il club granata è orientato a offrire al giocatore 2,7 milioni, che andrebbero a coprire i sei mesi residui della stagione in corso più la prossima».