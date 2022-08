Calciomercato Torino, Juric vorrebbe Kumbulla per la difesa, ma la Roma richiede 20 milioni, troppi per i granata

Marash Kumbulla è l’obiettivo principale del Torino e di Juric per rimpiazzare Bremer. Come riporta però La Stampa, l’operazione per i granata è molto complicata.

I giallorossi infatti chiedono 20 milioni per liberarsi del difensore, una cifra considerata fuori budget dalla dirigenza dei granata.