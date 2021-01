Calciomercato Torino: obiettivi Kurtic e Lammers, i dettagli

Calciomercato Torino: il club granata si sta muovendo sul mercato e ha messo nel mirino Jasmin Kurtic e Sam Lammers

Il Torino si muove sul mercato e, come riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe messo nel mirino Jasmin Kurtic e Sam Lammers. I granata avrebbero fatto un’offerta da 3 milioni più 1 di bonus per il centrocampista sloveno al quale è stato proposto un contratto da due anni e mezzo.

Per l’attacco poi resta in pole il giovane attaccante dell’Atalanta, viste le difficoltà per arrivare a Kouamé, per cui la Fiorentina chiederebbe circa 20 milioni.