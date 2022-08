Calciomercato Torino, prende quota Meret: è la prima scelta di Juric per la porta. I dettagli

Calciomercato Torino: Juric avrebbe espressamente chiesto Meret, per l’allenatore è la prima scelta per la porta

Con l’arrivo sempre più probabile di Kepa al Napoli, le strade della titolarità di Meret in azzurro potrebbero nuovamente restringersi. E così il portiere potrebbe partire già questa estate. Secondo quanto riportato da La Repubblica, per il friulano starebbe prendendo quota l’ipotesi Torino che avrebbe aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto.

Per prendere in considerazione questa ipotesi, però, Meret dovrebbe rinnovare di almeno un altro anno il contratto con il Napoli visto il contratto in scadenza nel 2023. Per Juric, il portiere azzurro sarebbe la prima scelta tra i pali.