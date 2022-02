Calciomercato Torino, riscatto Praet: i granata proveranno a rinnovare il prestito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Torino: il club granata proverà a rinnovare il prestito di Praet con il Leicester

Dennis Praet sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Torino e l’intenzione del club sarebbe quella di trattenerlo anche per il prossimo anno e non solo. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo dei granata sarebbe quello di chiedere al Leicester il rinnovo del prestito.

Il Torino ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni per Praet, ma dovendo riscattare anche Brekalo dal Wolfsburg vorrebbero puntare sul rinnovare il prestito del centrocampista belga.