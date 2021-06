Calciomercato Torino, tutti pazzi per Belotti: le ultime

L’attaccante del Torino Andrea Belotti è richiesto da tanti club, oltre alla Roma è arrivata un’offerta da parte del Napoli

Non s’è solo la Roma su Andrea Belotti. Come scrive Tuttosport infatti, nelle ultime ore il Napoli ha bussato all porta del Toro per fare un’offerta per l’attaccante della Nazionale.

Una decina di milioni più il cartellino di Petagna, questa l’idea di Giuntoli. Vagnati ha portato la proposta napoletana a Cairo, ma difficilmente il presidente la prenderà in considerazione e per due motivi. Il primo è che vuol capire se ci sono ancora i margini per prolungare l’accordo con il giocatore, il secondo è che se proprio fosse costretto a darlo via punterebbe a intascare soldi in contanti, cioè senza contropartite tecniche