Calciomercato Udinese, il Liverpool piomba su De Paul: i dettagli

L’Udinese deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De Paul: sul centrocampista argentino ci sarebbe anche il Liverpool. Le ultime

L’Udinese deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino è finito nel mirino delle big italiane (Juventus e Inter su tutti) ma non solo.

Secondo quanto riportato dal The Sun, oltre al noto interesse del Leeds per De Paul, ci sarebbe anche il Liverpool nella corsa per il centrocampista: base d’asta 40 milioni per strapparlo alla società dei Pozzo.