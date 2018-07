Calciomercato Udinese, Maxi Lopez, svincolato, è pronto a tornare in terra carioca con la maglia del Vasco da Gama

Maxi Lopez cambierà squadra ma non colori. L’argentino classe ’84, svincolato dall’Udinese, si trasferirà infatti al Vasco da Gama, club bianconero che milita nel campionato brasiliano. Un’annata deludente per l’attaccante di Buenos Aires, vissuta tra panchine e pochi minuti in campo, con soli due gol all’attivo. Ritroverà la terra carioca già toccata nel 2009 vestendo la maglia del Gremio, prima della sua lunghissima esperienza nel campionato italiano, dove ha segnato 46 gol in 216 presenze.

Una vera e propria rifondazione da parte dell’Udinese del nuovo tecnico Cardoso. Dopo aver ceduto Meret e Karnezis al Napoli, i bianconeri saluteranno anche Stipe Perica, molto vicino alla neopromossa Frosinone. Chi sarà quindi il compagno di Kevin Lasagna se anche De Paul dovesse partire, direzione Firenze? Voci insistenti parlano di un altro affare con la Juventus, che dopo Mandragora sarebbe pronta a cedere anche il giovane Andrea Favilli alla famiglia Pozzo. Ma da sempre attenti alle plusvalenze, gli occhi sono certamente puntati sul giovane Felipe Vizeu, attaccante brasiliano arrivato a gennaio che potrebbe finalmente trovare continuità.