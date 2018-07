Frosinone, che colpo! Dall’Udinese arriva Perica

Frosinone vicino all’ingaggio in prestito di Perica dall’Udinese, l’attaccante ha dato il proprio assenso

Tra le società più attive sul mercato, rientra sicuramente il Frosinone. La società laziale di Stirpe ha ottenuto in queste ore l’importante sì di Stipe Perica al trasferimento in giallo blu. L’attaccante classe 1995 di proprietà dell’Udinese, nell’ultima stagione è sceso in campo in 22 occasioni in Serie A (9 volte da titolare), collezionando 1 sola rete. All’Udinese dall’estate del 2016 ed ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022.

Secondo quanto filtra dall’ambiente ciociaro, le due società si incontreranno presto per definire l’affare che sarà impostato su un prestito con un diritto di riscatto. Movimenti anche a centrocampo, dove sono stati avviati contatti con il Las Palmas per capire se ci sono le possibilità di far tornare in Italia Alberto Aquilani, sotto contratto con la squadra spagnola fino al giugno del 2019.