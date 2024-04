Calciomercato Milan, incontro tra Moncada e l’agente: si avvicina il bomber

Il calciomercato Milan dipenderà moltissimo dall’attaccante. Con l’addio di Giroud, l’arrivo di un numero nove è fondamentale

Giroud lascerà a Milano un vuoto importante, ma la società rossonera deve saper guardare avanti. Il Milan ha già nella testa vari nomi per sostituire il francese, uno in particolare secondo Daniele Longo.

Come riporta su X, c’è stato un incontro nel pomeriggio tra Moncada e gli agenti di Santiago Gimenez, attaccante attualmente al Feyenoord e richiesto da varie squadre in Europa. Il messicano classe 2001 è uno dei nomi caldi per il ruolo di dopo Giroud.