Calciomercato United, Sancho, una cifra enorme con dei tempi strettissimi, il Borussia Dortmund non farà sconti almeno sulle tempistiche.

ENTRO IL 10 AGOSTO- 120 milioni in meno di una settimana, prendere o lasciare. Il Manchester United avrebbe trovato l’accordo col Borussia Dortmund sulla somma da versare: ben 120 milioni e anche le modalità con i tedeschi pronti ad accettare anche un pagamento a rate. Problema? Come riporta la Bild, i vice campioni di Germania vogliono che l’affare si concluda entro il 10 agosto, data nella quale inizierà la nuova stagione dei gialloneri in termini di ritiro pre-season.