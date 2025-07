Calciomercato Verona, difesa rinforzare: Ebosse in prestito, si tratta con la Fiorentina per Valentini

Calciomercato Verona, difesa da rinforzare per li scaligeri: dopo l’arrivo di Ebosse dall’Udinese, si tratta con la Fiorentina per Valentini

Il Verona ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato per ridisegnare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. È ufficiale l’arrivo di Enzo Ebosse dall’Udinese, che approda in gialloblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Allo stesso tempo prosegue la trattativa con la Fiorentina per riportare a casa Bruno Amione Valentini, reduce da un anno in maglia viola ma ancora molto stimato in riva all’Adige.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la squadra ripartirà dall’identità tattica costruita da Paolo Zanetti dopo il suo arrivo a metà dicembre: una difesa a tre che ha dato solidità e ha permesso di invertire il trend negativo. Per questo, il mercato sta seguendo linee precise, con l’obiettivo di fornire all’allenatore profili funzionali al sistema già collaudato.

A centrocampo il punto di riferimento sarà ancora Tolga Serdar, mentre si lavora per trovare il sostituto di Ondrej Duda, che ha lasciato il club a parametro zero dopo la scadenza del contratto. L’Hellas vuole rinforzare il reparto con qualità e visione di gioco, ma senza snaturare il dinamismo che aveva caratterizzato la mediana nella parte finale della scorsa stagione.

In attacco, l’acquisto che stuzzica la curiosità è quello di Giovane, talento brasiliano classe 2003, arrivato dopo lo svincolo dal Corinthians. È un prospetto interessante, che dovrà ambientarsi al calcio europeo, ma che ha già mostrato lampi di talento puro. Resta poi da individuare una prima punta di esperienza, in grado di garantire peso offensivo e far crescere i più giovani.

Infine, tiene banco la situazione legata a Lorenzo Montipò. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2026, ma se non dovesse arrivare l’intesa per il prolungamento, il Verona potrebbe scegliere di cambiare numero uno. In quel caso, la prima alternativa resta Emil Audero, che dopo l’esperienza al Como è in cerca di una nuova occasione da titolare.