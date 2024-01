Calciomercato Verona, i candidati per sostituire Hien

Calciomercato Verona, dopo la cessione di Hien si lavora al sostituto: due nomi nel taccuino dei dirigenti scaligeri

Con la cessione di Isak Hien, il Verona deve tornare sul calciomercato per trovare un sostituto per il difensore che rinforzi il reparto arretrato della squadra, invischiata nella lotta salvezza.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome in lista è quello di Bonifazi: il difensore del Bologna piace ai gialloblu, ma non solo: su di lui c’è l’interesse anche di Salernitana, Frosinone, Fiorentina e Sassuolo. Per questo motivo crescono le quotazioni di Marco Di Cesare, centrale italoargentino classe 2002 dell’Argentinos Juniors