Calciomercato Verona: Sogliano ha un grande obiettivo in attacco, ma per prenderlo deve prima fare una cessione dolorosa. La strategia del DS

Calciomercato Verona: Sogliano ha un grande obiettivo in attacco, ma per prenderlo deve prima fare una cessione dolorosa



Un mercato bloccato da una cessione eccellente, un attacco da reinventare. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Verona si trova in una fase cruciale della sua estate, con la necessità impellente di trovare un nuovo centravanti ma con le mani legate in attesa di definire il futuro di Jackson Tchatchoua. L’esterno destro è nel mirino di diversi club di Premier League, con il Nottingham Forest in testa, e la sua partenza, valutata dal club scaligero circa 10 milioni di euro, è la chiave per sbloccare le operazioni in entrata.



La priorità del DS Sogliano è regalare a Paolo Zanetti un attaccante capace di garantire gol e peso offensivo. Il profilo in cima alla lista dei desideri è quello di Willem Geubbels, 23enne francese del San Gallo, reduce da un’ottima stagione nel campionato svizzero con 14 reti in 31 presenze. La pista, però, è definita «piuttosto accidentata»: il club elvetico chiede una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro, al momento ritenuta fuori portata per le casse gialloblù.



Ecco perché, parallelamente, si lavora su un’alternativa che porta a un nome ben noto del calcio italiano: Walid Cheddira. L’attaccante marocchino, 27 anni, è in uscita dal Napoli, dove non rientra nei piani di Antonio Conte, e cerca una nuova avventura per rilanciarsi dopo la parentesi non brillante all’Espanyol. Il Verona ha già effettuato un primo sondaggio e resta con i “radar accesi”, consapevole che la concorrenza di Lecce e Udinese è forte, ma anche che la volontà del giocatore di restare in Serie A potrebbe fare la differenza. Intanto, la squadra si prepara per il test di oggi contro i tedeschi del St. Pauli, un’amichevole che si preannuncia tesa per la rivalità politica tra le due tifoserie.