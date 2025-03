Calciomercato Verona, addio Suslov a fine stagione. Fumata bianca sempre più vicina con quella big di Serie A

Calciomercato Verona, già fissato il prezzo di Suslov. (Mezzo) accordo con una big di Serie A: ennesima plusvalenza da parte dei gialloblu

Il calciomercato Verona deve cercare di fare l’ennesimo sacrificio in vista dell’estate: la plusvalenza per far salvare i conti di una squadra che ora come ora sta lottando per guadagnarsi sul campo una salvezza molto impegnativa.

Secondo quanto riportato da L’Arena, infatti Suslov potrebbe essere ceduto al Bologna per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.