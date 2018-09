Caldara, buona la prima: «Gli elogi di Gattuso mi hanno fatto piacere»

Le parole di Caldara al termine del debutto in Europa League con la maglia del Milan dopo lo 0-1 al Dudelange

Dudelange-Milan ha visto il debutto in Europa League con la maglia rossonera del difensore Mattia Caldara. L’ex Juventus ed Atalanta è stato titolare nella vittoria esterna dei rossoneri per 0-1. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: «Sono contento per il mio esordio, volevamo iniziare bene questa nuova avventura in Europa League e ci siamo riusciti ottenendo i tre punti. Era difficile, non era facile vincere qui perché in questo tipo di partite hai tutto da perdere e rischi di fare brutte figure. Siamo stati bravi a reagire dopo lo 0-0 del primo tempo, poi è arrivato il gol di Higuain e siamo felici per i tre punti».

Prosegue e conclude Caldara nell’intervista: «L’equilibrio in difesa con Romagnoli? Giocare aiuta a migliorare la condizione fisica e ad ogni allenamento imparo sempre meglio qualcosa, che sia stoppare o la postura da utilizzare. Io so che devo migliorare giorno dopo giorno, sono felice per stasera. Gli elogi di Gattuso mi hanno fatto piacere, lui è un campione e voglio continuare così. Continuerò a dare il massimo in termini di voglia e di impegno per ripagare la fiducia del Milan che ha creduto in me».