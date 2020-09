Calendario Partite DAZN Serie A 2020/21

Il calendario delle partite della Serie A 2020/21 che saranno trasmesse in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma DAZN

Dopo il debutto in Italia nella stagione 2018/2019, DAZN trasmetterà anche le gare della Serie A 2020/21, essendosi assicurata in esclusiva 114 partite all’anno per 3 anni. Partite DAZN Serie A 2020/21: la Lega Calcio ha stabilito quali gare vanno trasmesse di giornata in giornata sulla piattaforma streaming.

La piattaforma di sport in streaming ha inizialmente mantenuto le fasce orarie della scorsa stagione, con la gara del sabato sera, il lunch match della domenica mattina e una delle partite della domenica pomeriggio. Le fasce sono poi cambiate dopo la sospensione e la ripresa del torneo per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il costo per usufruire della visione degli eventi nel palinsesto di DAZN è di 9,99 euro al mese. Gli utenti potranno comunque disdire la loro sottoscrizione in qualunque momento senza costi aggiuntivi.

È possibile accedere alla seguente pagina per scoprire come vedere oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in streaming, live e on demand: Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Dove vedere le gare trasmesse da DAZN

Le partite trasmesse da DAZN saranno visibili da tifosi e appassionati nelle moderne smart tv compatibili con la app, o sui televisori collegati a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox o, ancora, tramite un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky che avessero aderito all’offerta Sky DAZN, sarà possibile inoltre vedere le gare di Serie A trasmesse dal servizio di streaming, sul canale DAZN 1, al numero 209 della piattaforma Sky.

Le partite potranno inoltre essere seguite sempre in diretta streaming collegandosi con il proprio pc alla pagina ufficiale di DAZN oppure con il tablet e lo smartphone attraverso la app.

Partite DAZN Serie A 2020/21

Su questa pagina troverete il calendario dettagliato e sempre aggiornato delle gare della Serie A 2019/2020 trasmesse da DAZN.

DAZN trasmetterà tre incontri per giornata:

sabato alle 20.45

domenica alle 12.30

domenica alle 15.00 (una partita)

Partite DAZN Serie A 2020/21: dopo la formulazione del calendario del massimo campionato, sono state anche definite le partite televisive che saranno trasmesse da DAZN nelle prime 4 giornate.

Calendario Partite DAZN Serie A 2020/21

1ª Giornata

Sabato 19 settembre 2020, ore 20.45, VERONA-ROMA

Domenica 20 settembre 2020, ore 12.30, PARMA-NAPOLI

Domenica 20 settembre 2020, ore 15.00, GENOA-CROTONE

2ª Giornata

Sabato 26 settembre 2020, ore 20.45, INTER-FIORENTINA

Domenica 27 settembre 2020, ore 12.30, SPEZIA-SASSUOLO

Domenica 27 settembre 2020, ore 15.00, VERONA-UDINESE

3ª Giornata

Sabato 3 ottobre 2020, ore 20.45, UDINESE-ROMA

Domenica 4 ottobre 2020, ore 12.30, ATALANTA-CAGLIARI

Domenica 4 ottobre 2020, ore 15.00, LAZIO-INTER

4ª Giornata