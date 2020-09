Le 38 giornate della Serie A 2020/2021: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato italiano

La Serie A 2020/2021 parte dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per l’8ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19. Calendario Serie A 2020/2021: la compilazione delle 38 giornate è avvenuta alle ore 12.00 di mercoledì 2 settembre 2020.

Le date

La Serie A 2020/21 prenderà il via nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Lo ha deciso il Consiglio Federale nella mattinata di lunedì 31 agosto. La stessa sera la Lega Serie A, riunitasi telefonicamente, ha deciso all’unanimità di posticipare la prima gara di Inter e Atalanta, le due squadre impegnate fino ad agosto inoltrato nelle coppe europee con le Finale eight.

INIZIO

Sabato 19 settembre 2020

TURNI INFRASETTIMANALI

Mercoledì 16 dicembre

Mercoledì 23 dicembre

Mercoledì 6 gennaio

Mercoledì 3 marzo

Mercoledì 21 aprile

Mercoledì 12 maggio

SOSTE

Domenica 11 ottobre

Domenica 15 novembre

Domenica 28 marzo

FESTIVITÀ NATALIZIE E RIPRESA

Giovedì 24 dicembre-Sabato 2 gennaio (10 giorni)

FINE

Domenica 23 maggio

Criteri Calendario Serie A 2020/2021

La Lega di Serie A ha reso noti i criteri e le richieste specifiche delle singole società porteranno alla compilazione del calendario Serie A 2020/2021:

Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di squadre: Genoa e Sampdoria, Inter e Milan, Juventus e Torino e Lazio e Roma, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*;

in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza;

i derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro;

salvo quanto indicato sopra, tutte le squadre possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2019/2020;

nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;

nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;

le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.

*Non avendo a disposizione le Società lo Stadio Olimpico di Roma a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale di Euro2020, Lazio e Roma dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata.

I big match

1ª Giornata – Lazio-Atalanta

2ª Giornata – Roma-Juventus

3ª Giornata – Juventus-Napoli

4ª Giornata – Inter-Milan e Napoli-Atalanta

5ª Giornata – Milan-Roma

7ª Giornata – Atalanta-Inter e Lazio-Juventus

8ª Giornata – Napoli-Milan

9ª Giornata – Napoli-Roma

12ª Giornata – Inter-Napoli e Juventus-Atalanta

13ª Giornata – Lazio-Napoli e Atalanta-Roma

14ª Giornata – Milan-Lazio

16ª Giornata – Milan-Juventus

17ª Giornata – Roma-Inter

18ª Giornata – Inter-Juventus e Lazio-Roma

19ª Giornata – Milan-Atalanta

20ª Giornata – Atalanta-Lazio

21ª Giornata – Juventus-Roma

22ª Giornata – Napoli-Juventus e Inter-Lazio

23ª Giornata – Milan-Inter e Atalanta-Napoli

24ª Giornata – Roma-Milan

26ª Giornata – Inter-Atalanta e Juventus-Lazio

27ª Giornata – Milan-Napoli

28ª Giornata – Roma-Napoli

31ª Giornata – Napoli-Inter e Atalanta-Juventus

32ª Giornata – Napoli-Lazio e Roma-Atalanta

33ª Giornata – Lazio-Milan

35ª Giornata – Juventus-Milan

36ª Giornata – Inter-Roma

37ª Giornata – Juventus-Inter e Roma-Lazio

38ª Giornata – Atalanta-Milan

Calendario Serie A 2020/2021: il programma della stagione

Il sorteggio del calendario Serie A 2020/2021, come deciso dall’Assemblea della Lega di A, si è svolto in via telematica mercoledì 2 settembre alle ore 12.00. Il calendario Serie A è disponibile in formato PDF al seguente link: Calendario Serie A 2020-2021 PDF.

Ecco le date della prossima stagione del Campionato di Serie A:

1ª GIORNATA (19/20 settembre 2020) – 20ª GIORNATA (30/31 gennaio 2021)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

2ª GIORNATA (27/28 settembre 2020) – 21ª GIORNATA (6/7 febbraio 2021)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

3ª GIORNATA (3/4 ottobre 2020) – 22ª GIORNATA (13/14 febbraio 2021)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4ª GIORNATA (17/18 ottobre 2020) – 23ª GIORNATA (20/21 febbraio 2021)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

5ª GIORNATA (24/25 ottobre 2020) – 24ª GIORNATA (27/28 febbraio 2021)

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6ª GIORNATA (31 ottobre/1 novembre 2020) – 25ª GIORNATA (2/3 marzo 2021)

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

7ª GIORNATA (7/8 novembre 2020) – 26ª GIORNATA (9/10 marzo 2021)

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8ª GIORNATA (21/22 novembre 2020) – 27ª GIORNATA (13/14 marzo 2021)

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

9ª GIORNATA (28/29 novembre 2020) – 28ª GIORNATA (20/21 marzo 2021)

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10ª GIORNATA (5/6 dicembre 2020) – 29ª GIORNATA (2/3 aprile 2021)

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

11ª GIORNATA (12/13 dicembre 2020) – 30ª GIORNATA (10/11 aprile 2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12ª GIORNATA (15/16 dicembre 2020) – 31ª GIORNATA (17/18 aprile 2021)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13ª GIORNATA (19/20 dicembre 2020) – 32ª GIORNATA (20/21 aprile 2021)

Atalanta-Roma

Benevento-Roma

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14ª GIORNATA (22/23 dicembre 2020) – 33ª GIORNATA (24/25 aprile 2021)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

15ª GIORNATA (2/3 gennaio 2021) – 34ª GIORNATA (1/2 maggio 2021)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16ª GIORNATA (5/6 gennaio 2021) – 35ª GIORNATA (8/9 maggio 2021)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17ª GIORNATA (9/10 gennaio 2021) – 36ª GIORNATA (11/12 maggio 2021)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

18ª GIORNATA (16/17 gennaio 2021) – 37ª GIORNATA (15/16 maggio 2021)

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19ª GIORNATA (5/6 gennaio 2021) – 38ª GIORNATA (22/23 maggio 2021)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli