Calhanoglu è il calciatore del mese di novembre: il comunicato ufficiale

La Serie A ha eletto il centrocampista dell’Inter Calhanoglu come calciatore del mese di novembre

La Lega Serie A ha eletto Hakan Calhanoglu come calciatore del mese di novembre e ora sarà inserito sul gioco FIFA 22 con una carta speciale sbloccabile. Per il calcolo finale che hanno portato all’elezione del turco sono state considerate le giornate dalla 12ª alla 14ª della Serie A TIM 2021/2022.

LE STATISTICHE – «Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 20 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

– Indice di Efficienza Tecnica del 95%, in linea con i Top Player a livello europeo

– Evidenzia un ottimo stato di forma, con un Indice di Efficienza Fisica del 91%

– Completa con successo il 71% dei passaggi ad alto coefficiente di difficoltà, raggiungendo il 95% nel K-Pass

– Tatticamente ineccepibile (K-Movement del 94%), sa sempre cosa fare per sfruttare i compagni (K-Solution del 95,3%)

– Decisivo anche nella fase di non possesso con un Indice di Pressing del 93%