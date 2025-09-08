Calhanoglu lascia l'Inter? Sentite cosa ha appena detto il padre sul suo futuro - Calcio News 24

Calhanoglu-Galatasaray, la trattativa resta un sogno: il padre chiude (per ora) alla Super Lig

Il futuro di Hakan Calhanoglu continua ad alimentare le discussioni in Turchia, dove il suo possibile trasferimento in Super Lig è diventato uno dei temi più caldi del calciomercato estivo. Il centrocampista dell’Inter, protagonista assoluto nelle ultime stagioni con la maglia nerazzurra e punto fermo della Nazionale turca, è stato al centro dell’interesse del Galatasaray, club che da tempo sogna di riportarlo in patria.

A confermare l’interesse per Calhanoglu è stato direttamente l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, che ha ammesso pubblicamente il tentativo di portare il regista turco a Istanbul: «Hakan era un giocatore che volevamo davvero. È un grande tifoso del Galatasaray. Abbiamo fatto un tentativo anche la scorsa settimana, ma l’Inter ci ha fatto sapere che non intende venderlo, se non a cifre molto più alte del normale».

Nonostante l’ammirazione reciproca tra Calhanoglu e il Galatasaray – club per il quale il giocatore ha sempre dichiarato di avere un forte legame emotivo – il trasferimento appare oggi lontano. A raffreddare ulteriormente le speranze dei tifosi turchi sono arrivate anche le parole del padre del giocatore, Huseyin Calhanoglu, intervistato dall’emittente Hurriyet.

«Dio solo lo sa quando Hakan potrà tornare a giocare in Turchia – ha dichiarato il padre –. Al momento è felice all’Inter, sta bene e ha ancora un contratto di due anni. Non c’è nessuna trattativa in corso, né con il Galatasaray né con altri club turchi».

La posizione della famiglia e quella dell’Inter sembrano dunque coincidere: Calhanoglu non è sul mercato, e il club nerazzurro lo considera un pilastro del proprio centrocampo, soprattutto dopo le recenti prestazioni che lo hanno visto crescere anche nel ruolo di regista basso, con grande personalità e leadership.

Il Galatasaray, dal canto suo, resta vigile e non esclude nuovi tentativi in futuro. L’amore tra Calhanoglu e il club giallorosso è reale, ma al momento non ci sono le condizioni per un trasferimento.

Per ora, quindi, l’ipotesi Calhanoglu-Galatasaray resta solo un sogno. Ma nel calciomercato nulla è davvero definitivo, e la porta – anche se socchiusa – potrebbe riaprirsi nelle prossime sessioni.