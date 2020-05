Calhanoglu: «Rangnick Milan? Mi piace, rispetto lui e Pioli»

Giudizio positivo su Rangnick da parte di Calhanoglu: ecco le parole del numero 10 del Milan sul manager tedesco

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti di Ralf Rangnick, manager del gruppo Red Bull insistentemente accostato al Milan per la prossima stagione. Ecco le dichiarazioni del turco.

RANGNICK – «Lo conosco per via di alcuni miei compagni che lo hanno avuto come allenatore. Se arriva o no, non dipende da me. Io rispetto tutti, sia lui che Pioli: mi piacciono entrambi».

AMBIZIONI – «Vogliamo conquistare l’Europa League e anche la Coppa Italia, vogliamo fare bene in tutte e due le competizioni».