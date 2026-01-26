Camarda, quale futuro per l’attaccante? Dall’operazione al nodo riscatto tra Lecce e Milan: il retroscena sull’abbraccio con Di Francesco

Camarda, quale futuro per l’attaccante? Dall’operazione al nodo riscatto tra Lecce e Milan: decisione presa per il classe 2008

Un abbraccio che vale più di mille parole, quello andato in scena al “Via del Mare” tra Eusebio Di Francesco e il suo giovane pupillo. Al termine del pareggio contro la Lazio, le telecamere hanno catturato un momento di sincera affettuosità tra il tecnico dei Salentini e Francesco Camarda. Il talento classe 2008, gioiello di proprietà del Milan, ha interrotto l’intervista del mister per salutarlo, scatenando subito le voci di mercato.

A chiarire la natura di quel gesto è stato lo stesso allenatore abruzzese:

RAPPORTO SPECIALE – «Io e Francesco abbiamo un rapporto speciale, tipo padre e figlio. Ho tre figli e so cosa significhi avere la pressione addosso. Ci siamo abbracciati perché adesso resterà fuori per un po’ e tornerà a casa».

Dietro quel “tornerà a casa”, però, non si nasconde un addio definitivo al Salento, ma una necessità medica improrogabile. L’attaccante deve operarsi alla spalla per risolvere un infortunio più grave del previsto e farsi trovare pronto per il prossimo ritiro estivo. Sebbene il Diavolo premesse per un rientro anticipato a Milanello per gestire la riabilitazione sotto l’occhio vigile del proprio staff, il Lecce ha fatto muro per motivi tecnici ed economici.

Nonostante l’innesto invernale di Walid Cheddira, punta marocchina arrivata dal Napoli, Di Francesco considera il diciassettenne una risorsa con caratteristiche uniche per il finale di stagione. Ma a pesare in modo decisivo è l’architettura del contratto: l’accordo prevede un diritto di riscatto e controriscatto. Interrompere il prestito a gennaio significherebbe per i pugliesi rinunciare al “premio di valorizzazione” (circa un milione di euro) che il club di Via Aldo Rossi verserà per esercitare la contro-opzione a giugno. La soluzione diplomatica, riportata dalla Gazzetta dello Sport, accontenta tutti: Camarda resterà formalmente un giocatore del Lecce, curandosi a Milano, con la speranza di rivedere il campo in maglia giallorossa per le ultime battute di campionato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

[gpt_ad type="article" device="mobile"]