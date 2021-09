Camavinga: «Real Madrid un sogno. Se me l'avessero detto un anno fa...»

Eduardo Camavinga, nuovo centrocampista del Real Madrid, si è presentato ai tifosi spagnoli: le sue dichiarazioni

«Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, a difendere questi colori. Ringrazio il presidente per la fiducia e tutta la mia famiglia. Se qualcuno un anno fa mi avesse detto che oggi sarei stato qui, non ci avrei creduto. Era un sogno che avevo fin da piccolo, darò tutto. Nel momento in cui ho saputo che sarei diventato un giocatore del Real mi sono sentito molto felice. Ho pensato alla mia famiglia, a tutti i problemi che abbiamo avuto ed è un grande orgoglio che ci siano tutti oggi. Sono qui per imparare, devo dimostrare all’allenatore che sono pronto, lavorare sodo e cercare di divertirmi».