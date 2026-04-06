Cambiaso svela: «Ho vissuto male la settimana in Nazionale, sapevo che non avrei trovato spazio. È stata una bella batosta»

Cambiaso: «Ho vissuto male la settimana in Nazionale, sapevo che non avrei trovato spazio. È stata una bella batosta». Le parole

Andrea Cambiaso interviene in conferenza stampa dopo Juve‑Genoa, gara valida per la 31ª giornata della Serie A 2025/26. Di seguito le sue parole seguite LIVE da Juventusnews24:

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SEGNALE AL CAMPIONATO – «Una vittoria importante considerando i risultati di Como e Roma, è stato un segnale per noi stessi. Era una partita da vincere. Siamo stati bravi».

DI GREGORIO – «L’ho visto benissimo, Michele è straordinario. L’ho sempre visto bene, sono strafelice per lui, oggi ci ha fatto vincere una partita importante. È stato bravissimo per l’atteggiamento avuto, è sempre stato sul pezzo e oggi lo ha dimostrato».

CANCELLARE LA DELUSIONE CON L’ITALIA – «È importante, ho vissuto male la settimana in Nazionale. Sapevo non avrei trovato spazio, è stato brutto, mi ha fatto male non giocare quelle partite. È stata una bella batosta, oggi speravo di giocare. Non vedevo l’ora, è stato importante per me e per la squadra. È stata una vittoria importantissima».

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