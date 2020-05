Cambiasso: «Rangnick Milan? Impatto allenatori stranieri in Italia positivo»

Esteban Cambiasso commenta l’accostamento di Ralf Rangnick al Milan: ecco le parole dell’ex centrocampista nerazzurro

Esteban Cambiasso ha chiarito il suo punto di vista in merito al possibile approdo di Ralf Rangnick al Milan. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Calcio Club.

«Nel dettaglio non lo conosco. Mi sono piaciute molto le parole di Ancelotti quando ha detto che “Il Milan non deve avere paura degli allenatori stranieri ma scarsi”. L’Italia è un paese che ha sfornato grandi allenatori, ma in Italia hanno avuto un buon impatto anche allenatori stranieri. Guarderei più se questi allenatori siano validi ma quella è una valutazione della dirigenza».