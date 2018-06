Il quotidiano iberico SuperDeporte rilancia le indiscrezioni di un accordo pressoché raggiunto tra Valencia e Juventus per Joao Cancelo

In Spagna si portano già avanti: «Joao Cancelo è ad un passo dalla Juventus» scrive oggi il quotidiano sportivo Superdeporte, molto vicino alle vicende che riguardano il Valencia, club che detiene il cartellino dell’esterno destro portoghese. Facciamo il punto della situazione: Cancelo è reduce da un’ottima stagione in prestito con la maglia dell’Inter e ha collezionato la bellezza di 26 presenze in nerazzurro durante tutto l’anno. Tuttavia, i problemi relativi al Fair Play Finanziario della società meneghina hanno costretto l’Inter a non poter esercitare il diritto di riscatto del cartellino, fissato a 35 milioni di euro.

Solamente dal 30 giugno in poi, con l’inizio del nuovo anno finanziario, i nerazzurri potrebbero muoversi in tal senso ed ecco spuntare la Juventus. Viste le difficoltà del Wolverhampton di arrivare ad un accordo con il calciatore, la Juventus avrebbe accelerato pesantemente nelle ultime ore. Secondo quanto riporta SuperDeporte l’accordo sarebbe stato praticamente raggiunto, con il pagamento di 40 milioni di euro da parte dei bianconeri nelle casse del club iberico. L’accordo con il calciatore c’è già, tuttavia, secondo quanto riportato da Sportmediaset i bianconeri vorrebbero abbassare la cifra dell’acquisto o spingere su una formula come il prestito con diritto di riscatto. Sempre che, sottolinea la testata, non sia una forma di pre-tattica per spingere il Manchester United ad accettare i 15 milioni di euro per Darmian.