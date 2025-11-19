Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz i due nomi della Serie A al premio di Dubai come miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo

Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz dalla Serie A per il premio di miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo

Un riconoscimento prestigioso che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, lo status internazionale di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus è stato ufficialmente inserito nella lista dei candidati per i Globe Soccer Awards 2025, nella categoria Best Emerging Player, il premio dedicato al miglior talento emergente del calcio mondiale. Il vincitore sarà annunciato durante la tradizionale cerimonia di gala a Dubai.

Il derby turco con Arda Güler e la sfida alla Serie A

La concorrenza per Yildiz sarà spietata e di altissimo livello. La sfida più affascinante, in particolare, sarà quella contro il compagno di nazionale Arda Güler, talento del Real Madrid con cui Yildiz ha condiviso lo spogliatoio della Turchia nelle recenti qualificazioni mondiali. Güler è uno dei grandi favoriti per il premio, ma anche Yildiz non è da meno, grazie alle sue prestazioni brillanti con la Juventus.

A completare la lista dei candidati spiccano anche nomi dalla Serie A: oltre a Yildiz, c’è infatti Nico Paz, il trequartista del Como, vera e propria rivelazione del campionato italiano sotto la guida di Cesc Fàbregas, che ha conquistato una meritata nomination.

L’incrocio con l’ex Huijsen e il blocco PSG

Tra i candidati c’è anche un nome che evoca ricordi recenti alla Continassa: Dean Huijsen. Il difensore centrale, cresciuto nella Juventus Next Gen, è ora al Real Madrid, dopo una parentesi al Bournemouth, e concorrerà per il premio, confermando la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile della Juventus.

Insieme a loro, il Paris Saint-Germain è rappresentato dal regista portoghese João Neves, dal talento francese Désiré Doué e dal prodigio Warren Zaïre-Emery. La lista continua con il difensore del Barcellona Pau Cubarsí, il talentuoso Eliesse Ben Seghir, il mediano dell’Arsenal Myles Lewis-Skelly e l’attaccante del Porto Rodrigo Mora.

Un faro per la nuova Juve

Per la Juventus, questa candidatura è motivo di grande orgoglio in una stagione di ricostruzione. Dopo la crisi che ha portato all’esonero di Igor Tudor, Yildiz è rimasto una delle poche certezze, diventando un leader tecnico fondamentale su cui Spalletti sta costruendo la risalita della squadra. Una vittoria a Dubai sarebbe la consacrazione definitiva per un ragazzo che ha fretta di diventare grande, con il futuro della Juventus nelle sue mani.